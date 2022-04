Najlepsze książki kryminalne

Często można spotkać się z twierdzeniem, że gatunek powieści kryminalnej to nic więcej niż literatura wagonowa. Jednak gatunek ten należy do najczęściej czytanych na całym świecie, a książki autorstwa Agathy Christie czy Arthura Conan Doyle'a są na stałe wpisane do kanonu literatury światowej. Najlepsze książki kryminalne są bardzo zróżnicowane i każdy znajdzie coś dla siebie!

Dlaczego warto zwrócić uwagę na książki kryminalne?

Istnieją tysiące książek, których fabuła dotyczy brutalnych zbrodni i zawiłych śledztw. Czasami są to pojedyncze tytuły, czasami — serie składające się z kilku tytułów. Wśród nich są zarówno mniej znane, jak i te, które z każdą kolejną częścią utwierdzają się w statusie bestsellerów. Są to zarówno powieści odnoszące się klimatem do klasyków gatunku jak i książki, podchodzące do tematu zagadek kryminalnych w nieco inny sposób. Najlepsze książki kryminalne są świetnym dowodem na to, że każdy znajdzie w tym gatunku coś dla siebie.

Najlepsze książki kryminalne — propozycje

Mówiąc o wybitnych powieściach kryminalnych, nie sposób zapomnieć klasycznych autorów. W rzeczywistości jednak w księgarniach nie brakuje współczesnych pisarzy, którzy również cieszą się olbrzymim uznaniem i tworzą powieści zaliczane do najlepszych książek kryminalnych.

W Polsce są to oczywiście Marek Krajewski (powieści, których głównym bohaterem jest Eberhard Mock), Remigiusz Mróz (cykl z Joanną Chyłką), a także Katarzyna Puzyńska i jej seria "Policjanci z Lipowa". Na skalę światową znani są tacy pisarze jak Jo Nesbø (cykl z Harrym Holem), Camilla Läckberg (seria "Fjällbacka"), Stieg Larsson (saga kryminalna "Millenium").