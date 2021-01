Sesje coachingowe online - sposób na kwarantannę narodową

Zajęcia z psychoterapeutą czy coachem mogą być w ostatnim czasie utrudnione. Spotkania na żywo są coraz częściej odwoływane, a my czujemy, że chcemy czegoś więcej. Z pomocą przychodzą sesje coachingowe online - skierowane do kobiet, które chcą poznać swoje zasoby i sposoby dążenia do realizacji celów.