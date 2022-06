Donna Tartt

Połączenie gatunków nigdy nie jest prostym zadaniem, jednak Donna Tartt robi to w swoich książkach regularnie.

Życiorys Donny Tartt

Donna Tartt to pisarka ze Stanów Zjednoczonych, urodzona w miejscowości Greenwood, w stanie Mississippi, i wychowana w miejscowości Grenada w tymże stanie. W wieku 5 lat napisała swój pierwszy wiersz, natomiast w wieku 13 lat zadebiutowała w lokalnym czasopiśmie, gdzie został opublikowany jej sonet. Tartt rozpoczęła studia na University of Missisippi, gdzie jej talent do pisania został zauważony przez wykładowców. Po roku studiów Tartt zdobyła kilka rekomendacji i przeniosła się do Bennington College w stanie Vermont. Mimo że ukończyła studia w 1986 roku, swoją pierwszą książkę wydała w 1992 roku. Powieść okazała się ogromnym sukcesem, podobnie jak dwie kolejne. Poza tym Tartt jest autorką opowiadań i książek non-fiction.

Donna Tartt — książki, które stają się bestsellerami

Powieści Donny Tartt zaliczane są do gatunku literatury obyczajowej. Jednocześnie wątki kryminalne odgrywają w tych historiach kluczową rolę i napędzają fabułę. Wątki takie można znaleźć w każdej z dotychczas wydanych powieści. Praca nad każdą z powieści zajmowała Tartt ok. 10 lat, więc trudno się dziwić, że każda z tych książek stawała się bestsellerem i doczekiwała się tłumaczeń na wiele języków obcych. Wszystkie powieści pisarki zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne pod następującymi tytułami: