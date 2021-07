Charakterystyka kulek pływających

Jak sama nazwa wskazuje, kulki Wafters wyróżniają się wyjątkowo niską wypornością. Ciężar samego haczyka wystarcza w nich, aby zrównoważyć wyporność samych kulek, dzięki czemu przynęta umiejscowiona na dnie prezentuje się niezwykle naturalnie.Jednocześnie dzięki takiej właściwości kulki Wafters równoważą także ciężar haka, więc wystarczy nawet lekkie zassanie przynęty przez rybę, aby wylądowała ona w pysku danej ryby. Z uwagi na swoje charakterystyczne cechy nazywane są również kulkami neutralnymi.

Kulki Wafters - dostępne rodzaje

Omawiane kulki przynętowe dostać można w kilku rodzajach. Najczęściej spotykane z nich przybierają formę okrągłą lub w kształcie beczułki, zwane dumbells. Oprócz tego w ofertach producentów znaleźć można kulki Wafters różniące się od siebie kolorem, smakiem, rozmiarem i składem, co pozwala dopasować konkretny rodzaj przynęty do smaków preferowanych przez dane ryby. Kulki pływające uzyskuje się zazwyczaj poprzez zmieszanie kulek tonących ze zmielonym korkiem lub pop-up we właściwych proporcjach.